Settimana Santa in Puglia: un tesoro di riti e spiritualità per un turismo destagionalizzato

- La Pasqua e la Settimana Santa rappresentano per la Puglia un periodo di grande afflusso e sentita partecipazione, un'opportunità che la Regione intende valorizzare pienamente nell'ambito di una strategia pluriennale volta ad anticipare e potenziare la stagione turistica. Dopo le iniziative natalizie, i rituali del fuoco e gli eventi di Carnevale, l'Assessorato al Turismo punta ora sui riti della Settimana Santa come leva per dare un nuovo slancio al turismo già ad aprile, in vista dell'estate.

In questo contesto si inserisce la manifestazione di interesse per la creazione del Palinsesto Unico Regionale della Settimana Santa in Puglia, promosso dalla Regione Puglia e realizzato da Puglia Culture, in coordinamento con l’Assessorato al Turismo e AReT Pugliapromozione. L'iniziativa, rivolta a comuni, confraternite, associazioni, enti ecclesiastici e culturali, ha registrato un'ampia adesione con la selezione di 33 istanze provenienti da tutte le province pugliesi.

Queste proposte rappresentano il cuore pulsante di un patrimonio culturale immateriale di inestimabile valore, intriso di una profonda spiritualità che durante il periodo pasquale coinvolge intere generazioni e territori. Un patrimonio fatto di riti, processioni, rappresentazioni sacre e momenti comunitari che ogni anno rinnovano un legame autentico con la storia e la fede.

A sostegno di queste progettualità, la Regione Puglia stanzierà risorse dedicate alla promozione strutturata e coordinata dei riti della Settimana Santa, riconoscendoli come una delle espressioni più autentiche dell’identità regionale e con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento dell'evento complessivo come attrattore turistico e culturale.

“I riti della Settimana Santa in Puglia rappresentano un tassello fondamentale della visione strategica su cui stiamo lavorando per ampliare la stagione turistica regionale – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane –. È molto più di un evento religioso: è racconto collettivo, identità che si tramanda, comunità che si rinnova. Questa mappatura conferma e restituisce il potenziale attrattivo della Puglia anche nei mesi primaverili, con l’obiettivo di allungare la stagione estiva già a partire dalla Pasqua. Attraverso il Palinsesto Unico Regionale, vogliamo promuovere in modo corale, strutturato e condiviso i riti della Settimana Santa per posizionare la nostra destinazione come viva e autentica durante tutto l’anno, in Italia e all’estero. Ringrazio tutte le realtà che hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa: insieme stiamo costruendo un programma che valorizza la bellezza della nostra tradizione trasformandola in opportunità di racconto e accoglienza”.Gli eventi selezionati saranno presentati e raccontati attraverso il portale ufficiale dedicato: https://www.pugliaculture.it/aree-di-intervento/patrimonio-e-arte/palinsesto-regionale-unico-dei-riti-della-settimana-santa-in-puglia/ , che diventerà il fulcro digitale della narrazione corale della Settimana Santa in Puglia. Le iniziative saranno inoltre promosse attraverso i canali istituzionali della Regione e i principali strumenti di comunicazione turistica e culturale.