Ponte del 25 aprile: dopo i disagi pasquali, ecco cosa fare in caso di problemi con i voli

TRAPANI - Con l’arrivo del ponte del 25 aprile, milioni di italiani si preparano a partire per una breve vacanza, cavalcando l’onda positiva delle festività pasquali. Le città d’arte, le mete balneari e le capitali europee sono tra le destinazioni più gettonate. Tuttavia, se da un lato il turismo gioisce per il boom di prenotazioni, il settore aereo continua a mostrare criticità non trascurabili.

Durante il weekend di Pasqua, infatti, sono stati segnalati numerosi disagi nei principali aeroporti italiani. Ritardi, cancellazioni improvvise e mancanza di assistenza hanno coinvolto oltre 17mila passeggeri, secondo i dati raccolti da ItaliaRimborso. Una situazione che rischia di ripetersi anche in occasione del ponte del 25 aprile, considerato l’alto volume di viaggiatori previsto.

Diritti dei passeggeri in caso di disagi aerei

In caso di cancellazioni, ritardi prolungati o overbooking, i passeggeri possono fare affidamento sul Regolamento (UE) n. 261/2004, che tutela i diritti dei viaggiatori. In particolare, si può ottenere:

Compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro , in base alla distanza del volo, se: il volo è stato cancellato con meno di 14 giorni di preavviso; si è verificato un ritardo superiore alle tre ore all’arrivo, non causato da circostanze eccezionali; è stato negato l’imbarco per overbooking.

Assistenza durante l’attesa , che comprende: pasti e bevande; sistemazione in hotel e trasporto da/per l’aeroporto, se necessario; possibilità di scegliere tra rimborso del biglietto o volo alternativo.



Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso, sottolinea l’importanza di tutelare i viaggiatori: “Ogni passeggero ha il diritto di essere assistito e risarcito se il disservizio è imputabile alla compagnia. Con l’aiuto della tecnologia, siamo in grado di individuare le responsabilità e supportare i viaggiatori in tempi rapidi”.

Cosa fare in caso di problemi

Per affrontare eventuali disagi in modo consapevole, ecco alcuni consigli utili:

Controllare lo stato del volo con regolarità, soprattutto nelle ore precedenti alla partenza.

Conservare tutta la documentazione relativa al viaggio: biglietti, ricevute e comunicazioni ufficiali della compagnia.

Richiedere assistenza immediatamente in aeroporto e documentare eventuali inadempienze.

ItaliaRimborso ricorda che non tutti i disagi danno diritto a un risarcimento automatico, ma in ogni caso le compagnie sono tenute a fornire un supporto minimo ai passeggeri.

Con milioni di italiani in movimento e l’estate alle porte, viaggiare informati diventa fondamentale. Partire consapevoli dei propri diritti è il miglior modo per trasformare un imprevisto in un semplice contrattempo e non lasciare che un volo in ritardo rovini la propria vacanza.