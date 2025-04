Presentata a Trinitapoli la quinta edizione di “Palestranatura”: sport, cultura e natura per 2.000 alunni della provincia BAT

Si è tenuta nella mattinata del 4 aprile, presso l’Auditorium “Ninì Ungaro” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone”, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di, l’iniziativa delche coniuga, coinvolgendo oltredelle classi quinte di benscolastici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

A fare gli onori di casa, il Sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo e l’Assessore allo Sport, Cultura e Turismo Giovanni Landriscina. All’incontro hanno partecipato il Presidente Regionale del CONI Puglia, Angelo Giliberto, e il Delegato Provinciale Antonio Rutigliano, ideatore del progetto sin dalla sua nascita, insieme a numerosi fiduciari CONI dei comuni coinvolti e ai rappresentanti delle scuole.

La nuova edizione prevede sette appuntamenti, dislocati in alcune delle location più suggestive del territorio, dove sport, storia e bellezze naturali si incontrano. Questo il calendario completo:

Durante ciascuna tappa, i partecipanti saranno guidati da esperti tecnici del CONI in attività motorie e sportive all’aperto, con una merenda prevista nella pausa di metà giornata.

Un valore aggiunto dell’iniziativa è la rete creata tra le istituzioni: dal CONI ai Comuni, passando per il mondo della scuola e le associazioni culturali e sportive. Quest’anno, inoltre, saranno presenti dei corner informativi a carattere sociale e sanitario, curati dall’Associazione LILT BAT, il cui Presidente Michele Ciniero era presente alla conferenza.

“Palestranatura è molto più di un progetto sportivo – ha dichiarato Antonio Rutigliano – è un’occasione per far vivere ai ragazzi la bellezza del nostro territorio e sensibilizzarli a tematiche importanti come salute, movimento e cittadinanza attiva.”