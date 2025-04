Trinitapoli, il 10 aprile incontro con Andrea Sannino: sogni, musica e vita nel libro “Prima di Abbracciame”

Un’occasione speciale per i giovani e per tutta la comunità:, presso il, si terrà l’incontro con, artista e autore del libro, opera che racconta il percorso personale e artistico che lo ha portato al successo.

Promosso dal Sindaco Francesco Di Feo, dall’Assessore alle Politiche Giovanili Maria Rosaria Capodivento e da tutta l’Amministrazione Comunale, l’incontro nasce con l’intento di creare uno spazio di confronto, ispirazione e dialogo attorno ai temi dei sogni, della determinazione e della crescita personale, soprattutto per i più giovani.

L’evento è frutto della collaborazione tra la BCC di Canosa e Loconia, l’Assessorato alle Politiche Giovanili, l’Associazione Officina delle Idee e l’Istituto Comprensivo Statale Don Milani–Garibaldi–Leone.

Una storia che parla al cuore dei giovani

Andrea Sannino è un nome ben noto nel panorama artistico italiano, grazie al successo della canzone “Abbracciame”, diventata simbolo di vicinanza e speranza. Ma con il libro “Prima di Abbracciame”, Sannino apre una finestra sul proprio mondo interiore, raccontando le difficoltà, i sogni, le paure e le battaglie affrontate per diventare ciò che è oggi.

“È importante che i ragazzi conoscano storie vere, di passione e perseveranza. Quelle che dimostrano che anche i sogni più grandi possono diventare realtà”, ha dichiarato l’Assessore Capodivento.

Un dialogo autentico con Gerardo Russo

A dialogare con Andrea Sannino sarà Gerardo Russo, che guiderà l’incontro rendendolo un vero e proprio momento di scambio e riflessione, non solo su musica e scrittura, ma sul valore del credere in sé stessi.

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile, non solo per gli studenti coinvolti, ma per chiunque voglia lasciarsi ispirare da una storia autentica di coraggio, talento e tenacia.