Tennis Barletta: domani la finale tra Svrcina e Sachko

BARLETTA - Sarà tra il ceco Dalibor Svrcina e l'ucraino Vitalij Sachko la finale della 25esima edizione dell'Open della Disfida “Trofeo Lapietra”. Oggi, infatti, sui campi in terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta si sono giocate le due semifinali, che hanno decretato i due tennisti che si contenderanno la vittoria finale.Sarà una sfida tra due rivelazioni del torneo. Da un lato il 22enne Svrcina, che prosegue la propria ascesa con l'obiettivo di entrare nella top 100. Attualmente è numero 154 al mondo ed è reduce dalla vittoria al challenger di Pune in India. Dall'altro lato, c'è il 27enne Sachko che ha conquistato l'ultimo atto della competizione barlettano, arrivando dalle qualificazioni. Il suo obiettivo è quello di ritrovare il suo best ranking di due anni fa, quando era numero 156 al mondo.Oggi, Svrcina è riuscito a ribaltare i pronostici, battendo la testa di serie numero Valentin Royer. Sono bastati due set per archiviare una partita molto più combattuta nel primo set, concluso 7/5 a favore del tennista della Repubblica Ceca. Nel secondo parziale, Svrcina si è confermato con un netto 6/3.Davanti a circa 1500 spettatori, con le tribune sold out, si è disputata anche la seconda semifinale. Sachko ha avuto la meglio sul ceco Maxim Mrva. Anche in questo caso, sono bastati due set per decretare il finalista. L'ucraino, infatti, si è imposto per 6/2, 6/4.– Oggi si è giocata anche la finale del doppio, che ha visto prevalere la coppia composta dal peruviano Merino e dal tedesco Negritu con i parziali 7/6 e 6/2. Secondo posto per la coppia composta dall'olandese Hermans e dal portoghese Pereira. Appuntamento a domani con la finale di singolare, del torneo internazionale che vanta 100mila euro di montepremi. Inizio del match fissato per le ore 13.40, con ingresso a pagamento.