Progetti del Cuore consegna un veicolo alla Misericordia di Bitonto: servizi di mobilità potenziati per il territorio

BITONTO – Progetti del Cuore, grazie alla generosità di alcune aziende locali, consegna alla Misericordia di Bitonto un nuovo mezzo in comodato d’uso gratuito, sollevando l’Ente dai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.Il veicolo consentirà alla Misericordia di Bitonto di potenziare i servizi offerti alla comunità, dal trasporto di pazienti e persone fragili, all'organizzazione di corsi di Primo Soccorso, fino all'assistenza durante eventi e manifestazioni.Da anni Progetti del Cuore si impegna a promuovere la mobilità gratuita in numerosi comuni italiani, offrendo un supporto tangibile ai cittadini più vulnerabili e alle loro famiglie. Un impegno reso possibile dalla collaborazione con aziende, Associazioni di volontariato e istituzioni locali, e valorizzato dalla presenza di testimonial d'eccezione come Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devincenzi.“Dietro ogni nostra azione c'è un desiderio profondo: quello di fare la differenza nella vita delle persone, fornendo un aiuto concreto che possa migliorare la loro quotidianità e quella dei loro cari. Per questo motivo noi di Progetti del Cuore siamo grati alle aziende partner e alle istituzioni locali che, con la loro sensibilità e collaborazione, hanno reso possibile questa consegna alla Misericordia di Bitonto.” – commenta Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore.