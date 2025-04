Amerigo Vespucci incanta Taranto, tappa finale del tour Mediterraneo

ph_Ezio Cairoli

TARANTO - La maestosa nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso nel cuore di Taranto, ormeggiando alla banchina del Castello Aragonese. Questa è la settima e penultima tappa del suo tour Mediterraneo, la fase conclusiva del giro del mondo iniziato il 1° luglio 2023.Ad accogliere il veliero della Marina Militare, una folla di cittadini, turisti e curiosi si è radunata tra l'iconico ponte girevole e il monumento al marinaio, ammirando la bellezza e la storia che la Vespucci incarna."Siamo in mezzo ai simboli di Taranto, il Vespucci come monumento tra i monumenti - ha dichiarato il comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. Taranto è una città che ha un legame fortissimo con la Marina Militare e con i marinai. Per i tantissimi pugliesi a bordo è stato come tornare a casa. Una sosta che si fonde anche con i riti della settimana santa che sono molto sentiti in questa città. Per noi è un orgoglio essere qui e raccontare anche ai tarantini e ai tanti pugliesi che verranno a trovarci quella che è stata la nostra esperienza in giro per il mondo".Domani si aprirà ufficialmente anche il Villaggio IN Italia, l'esposizione itinerante che segue la Vespucci e che ospiterà eventi, conferenze, concerti e proiezioni cinematografiche dedicate all'eccellenza italiana e al racconto del tour mondiale in Italia. La Conference Hall, allestita all'interno del Castello Aragonese, ospiterà - tra gli altri - il seminario internazionale organizzato da Aman (Alliance of Mediterranean News Agencies) sui Giochi del Mediterraneo e il Forum ANSA con i ministri Foti e Abodi.