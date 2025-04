Protesta in via Imbriani: i residenti contro i bidoni della spazzatura davanti ai palazzi storici

BARI - Protestano i residenti di via Imbriani, nel quartiere Madonnella, contro lo spostamento dei bidoni della spazzatura davanti ai civici 89 e 91. Questa mattina gli abitanti si sono ritrovati i cassonetti, precedentemente posizionati in un angolo di via Abbrescia, ora collocati davanti ai loro portoni, in una zona caratterizzata da edifici d’epoca."La decisione di spostare i bidoni proprio davanti a un palazzo storico non è accettabile, né dal punto di vista del decoro urbano, né per la vivibilità della zona", lamentano i cittadini, che si dicono pronti a raccogliere firme per chiedere una soluzione alternativa.Il dott. Gaetano Balena, Presidente dell’Associazione Impegno 95, ha inviato segnalazioni al Sindaco e all’Assessore competente, senza ricevere risposta. "Non possiamo accettare che l’amministrazione pensi a ridipingere le strisce blu mentre le strade sono piene di buche, sia a Madonnella che in via Ubertino. Serve una soluzione concreta per la gestione dei rifiuti", ha dichiarato Balena.I residenti propongono di spostare i cassonetti nei pressi del depuratore di via Imbriani, lontano dagli ingressi delle abitazioni. La protesta è destinata a crescere nei prossimi giorni, con la raccolta firme e nuove richieste di intervento alle autorità competenti.