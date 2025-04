Squinzano, presentazione di "Quella carezza della sera" di Loredana Ruffilli

La storia laboriosa ma prospera e luminosa della nostra protagonista, di cui la canzone “Quella carezza della sera” diviene la piacevole colonna sonora, subisce l’imprevedibile che le si scaglia con immediata violenza.



Amalia sprofonda in un torpore in cui il passato resta il luogo più felice ed invidiabile.

Finché, anche quel passato non deflagra in un male subdolo e silente che le apre le porte “di una terra di attesa, dove la nebbia si infila sottilmente nell’anima, strati di grigio opaco trattengono le membra, veli di ovattato nulla fasciano le tempie, lasciando gli occhi privi di quelle iridi di un tempo, ora annacquate di malinconie sospese”.



Una narrazione potente in cui l’autrice, con un sapiente uso del flashback, modella i personaggi incastonandoli nel periodo compreso tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni 2000.

Un racconto pregno di attualità che, nello svolgersi degli eventi, si schiude alla speranza e alla vita, ad ogni costo.



L’autrice. Loredana Ruffilli (Squinzano 1961), insegnante di lingua francese, curatrice di spettacoli musicali e appassionata di canto, conferma, in ogni suo libro la sua penna indipendente e ironica, narrando storie avvincenti e tratteggiando personaggi intensi e originali. Ha pubblicato Double-face: l’apparenza inganna (2005) e La cura dell’attimo (2007) per Publigrafic; Come lei mi insegna (2011), Una famiglia di sabbia (2015) e Ciao topolino (2018) per Lupo Editore.

Per Edizioni Esperidi ha pubblicato i romanzi D’aria (2020) La via dei piccoli orrori (2021) e Comincia Carosello! Storia di Gino in bianco e nero.

SQUINZANO - Giovedì 10 aprile 2025 alle ore 19.00, l’Auditorium della Chiesa Matrice (Via Brindisi) a Squinzano, accoglierà la presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Loredana Ruffilli, dal titolo “Quella carezza della sera”, edito da Edizioni Esperidi.Al saluto del parroco don Alessandro Scevola, seguirà il dialogo dell’autrice con Massimo Barbano giornalista, Beppe Longo giornalista e scrittore, Leo Sisinni.La serata sarà impreziosita dal video di Paolo Andriani ispirato al romanzo e dalle note del sax del M° Giampiero Perrone.Sarà presente l’editore Claudio Martino. Ingresso libero. Info: 389 566 1849Il libro: Amalia cresce serena presso il convento in cui, in fasce, viene abbandonata; divenuta giovane donna, la vita le offre poi la dolcezza di un amore, Antonio, e la benedizione di una famiglia con la nascita del piccolo Emilio.