Musica e sperimentazione: a Trani il concerto "Percorsi Sonori" tra flauto, elettronica e voce recitante

TRANI - Un’esperienza musicale fuori dal comune, un viaggio sonoro attraverso le infinite possibilità del flauto e della musica contemporanea. Questo è il cuore di, l’evento che si terrà ilpresso l’(Piazza Ferdinando Lambert, 15).

L’evento rientra nella rassegna I Concerti dell’Accademia, organizzata dall’Associazione Culturale e Musicale Hermes, che punta a offrire al pubblico esperienze immersive e di alto valore culturale.

Un viaggio musicale tra suono, elettronica e parola

Protagonisti della serata saranno il compositore e ingegnere del suono Nicola Monopoli, il flautista Pietro Doronzo e la voce recitante Giovanni Solenne. L’esecuzione sarà un percorso sonoro tra le avanguardie della musica contemporanea, con brani di artisti di diverse nazionalità e stili.

Il programma prevede:

🎵 Here and Now di Andrián Pertout – per flauto ed elettronica

🎵 Pacman di Nicola Monopoli – per flauto ed elettronica

🎵 Leaf di Nicola Monopoli – per flauto solo

🎵 50 Florentine Breaths di Jonathan Cole – per flauto amplificato

🎵 Chrysalis di Johanna Selleck – per flauto ed elettronica

A rendere il concerto ancora più coinvolgente sarà la recitazione di Cinque poesie di Maria Luigia Troiano, un’opera per voce ed elettronica scritta da Nicola Monopoli ed eseguita da Giovanni Solenne.

I protagonisti dell’evento

🎶 Nicola Monopoli, compositore e ingegnere del suono, ha studiato nei più prestigiosi istituti italiani e internazionali, tra cui il Royal College of Music di Londra. La sua musica è eseguita in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, fino a Cina, Corea e Brasile.

🎶 Pietro Doronzo, flautista, ha studiato al Conservatorio di Foggia e ha collaborato con diverse orchestre, partecipando anche a tournée internazionali. È vincitore di numerosi concorsi e dal 2014 si dedica alla sperimentazione musicale elettroacustica.

🎭 Giovanni Solenne, attore, darà voce alla parte recitata, creando un ponte tra parola e suono in un’esperienza immersiva per il pubblico.

Info e biglietti

📌 Ingresso libero fino a esaurimento posti

📧 Per informazioni e prenotazioni:

📩 accademia.filarmonica.med@gmail.com

📞 3468296657 / 3479640366

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica contemporanea e della sperimentazione sonora! 🎼✨