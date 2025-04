Pubblico impiego e potere disciplinare: magistrati, giuristi e dirigenti a confronto a Bari

BARI – Il potere disciplinare nella pubblica amministrazione torna al centro del dibattito giuridico. A promuovere il confronto sarà l’Ordine degli Avvocati di Bari, che il prossimo 5 maggio alle ore 15.30 ospiterà, nella sala delle adunanze in Tribunale, il convegno dal titolo “Potere disciplinare nel pubblico impiego”.L’evento, organizzato dalla commissione Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale “Nichi Muciaccia”, con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità, dell’AIGA – sezione di Bari e del Centro Studi “Il Lavorista”, riunirà professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali per discutere dei limiti, delle garanzie e delle responsabilità legate all’esercizio di questo delicato potere.Tra i temi in agenda: il ruolo delle amministrazioni pubbliche; le tutele procedurali previste dall’ordinamento; il rapporto tra disciplina e diritti fondamentali, con uno sguardo specifico anche al contesto scolastico.Ad aprire i lavori, i saluti dell’avv. Salvatore D’Aluiso, presidente dell’Ordine, che sottolinea: “La funzione disciplinare ha un impatto diretto sulla vita dei lavoratori pubblici. È dovere dell’avvocatura contribuire a un’applicazione equa, legittima e consapevole delle norme, per garantire un’amministrazione giusta e una difesa efficace dei diritti.”Accanto a lui, interverranno anche l’avv. Katia Di Cagno, presidente del CPO, l’avv. Valerio Antonio Belsito, direttore della rivista Il Lavorista, l’avv. Daniele Lucente, presidente AIGA Bari, e l’avv. Federica Romani, consigliera dell’Ordine e coordinatrice della commissione, che afferma: “Per rendere davvero efficiente e sostenibile il potere disciplinare occorre conoscerne a fondo regole e implicazioni. Questo evento nasce per creare consapevolezza, confronto e formazione qualificata, a beneficio della collettività e della legalità amministrativa.”A moderare e concludere l’incontro sarà l’avv. Francesco Lopuzzo, componente della Commissione e dirigente AIGA Bari.In programma le relazioni di:– Avv. Madia Rita Favia, giuslavorista e componente CPO: Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nel potere disciplinare;– Prof. Pasquale Chieco, ordinario di diritto del lavoro all’Università “Aldo Moro” e sindaco di Ruvo di Puglia: Il licenziamento disciplinare nel pubblico impiego;– Dott. Vincenzo Maria Tedesco, giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari: Le garanzie procedurali nel pubblico impiego;– Avv. Antonio Belsito, presidente Centro Studi “Il Lavorista”: La difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare;– Dott. Giuseppe Silipo, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia: Il potere disciplinare nel sistema scolastico.La partecipazione è in presenza e riconosce tre crediti formativi per gli avvocati iscritti.