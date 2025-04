Puglia Elite Experiences l’iniziativa per promuovere il turismo di lusso in Puglia

FASANO - Da domenica 4 a venerdì 9 maggio si svolgerà Puglia Elite Experiences, iniziativa di promozione turistica che, attraverso una serie di attività che si svolgeranno in 4 province della regione, ha l’obiettivo di creare una rete di collaborazioni strategiche per valorizzare l’offerta della Puglia e attrarre nuovi visitatori.Promossa dal gruppo Epoca Collection (www.epocacollection.com), patrocinato dal Comune di Fasano e cofinanziato dalla Regione Puglia, è realizzata grazie all’azione di Puglia Promozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico Poc Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8. Il programma prevede la partecipazione di 15 agenzie e tour operator internazionali con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio e prevede tre asset principali di intervento: Itinerari enogastronomici, esperienze di vacanze di lusso e workshop collaborativo.Ci saranno tour tematici in diverse aree della Puglia (provincia di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari), ciascuno dedicato alle eccellenze enogastronomiche e artigianali della regione. I partecipanti potranno visitare masserie storiche, partecipare a workshop di cucina pugliese e degustare prodotti locali come olio extravergine d'oliva, vini pregiati, formaggi tipici e pane tradizionale. Attraverso visite a dimore storiche, masserie e castelli che offrono scenari suggestivi per eventi di alto livello, saranno presentati luoghi esclusivi ideali per matrimoni e vacanze di lusso, combinati con la tradizione pugliese.Ad aprire i lavori ci sarà un workshop di confronto con gli operatori e gli esperti del settore. Questo sarà un momento in cui i partner di progetto, insieme agli operatori locali e agli esperti invitati, collaboreranno per sviluppare nuove proposte turistiche. L'obiettivo sarà creare prodotti turistici sostenibili che integrino enogastronomia, artigianato e luxury travel, per un pubblico internazionale in cerca di esperienze autentiche.Puglia Elite Experiences sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 30 aprile nella sala conferenze de “I Portici - Biblioteca di Comunità – Ignazio Ciaia” alle 10.30, alla presenza, tra gli altri, del sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria e dell’assessore al Turismo del Comune di Fasano Pier Francesco Palmariggi.“Questa nostra iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della Puglia come una destinazione turistica fruibile tutto l’anno – ha spiegato Gianluca Metrangolo, tra i promotori di Puglia Elite Experiences - con un’offerta sostenibile e autentica, Cercheremo di fare questo creando una rete collaborativa tra operatori turistici locali, tour operator e istituzioni per favorire sinergie e opportunità di commercializzazione”.Cuore pulsante del progetto sarà la Masseria San Giovanni di Fasano, dove saranno ospitati tutti i buyer che parteciperanno a questa singolare iniziativa e nella quale sono in programma numerose attività.