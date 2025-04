Tragedia a Vancouver: auto investe la folla durante il festival Lapu Lapu, diversi morti

VANCOUVER - Gravissimo incidente a Vancouver, nell'ovest del Canada, durante il festival Lapu Lapu organizzato dalla comunità filippina: diverse persone sono morte dopo che un SUV ha travolto la folla. Il conducente è stato arrestato. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 ora locale (le 5 del mattino in Italia) all'incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street, come riportato dalla polizia e dai media locali, tra cui il Vancouver Sun.

Il festival celebra ogni anno Lapu Lapu, eroe nazionale filippino che resistette alla colonizzazione spagnola nel XVI secolo. Testimoni e video pubblicati sui social raccontano scene drammatiche: vittime e detriti sparsi lungo la strada, camion di street food fiancheggiavano l'area dell'incidente, mentre almeno sette persone giacevano a terra senza muoversi. Alcune immagini mostrano anche il SUV nero coinvolto, con la parte anteriore completamente distrutta.

Il sindaco di Vancouver, Ken Sim, ha espresso il suo dolore in un comunicato: "Sono scioccato e profondamente addolorato per questo orribile incidente. I nostri pensieri sono con tutti i colpiti e con la comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile". Anche il premier della British Columbia, David Eby, ha dichiarato di essere "scioccato e con il cuore spezzato" per la tragedia.

Le indagini sull'accaduto sono in corso.