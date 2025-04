Puglia, stipendi più alti per medici e operatori dei Pronto Soccorso: firmato accordo sindacale in Regione

BARI – Stipendi più alti per chi lavora in prima linea nell’emergenza-urgenza. È questo il risultato dell’della dirigenza e del comparto sanitario. L’intesa disciplina modalità e criteri per l’erogazione delle, con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare l’impegno del personale dei Pronto Soccorso pugliesi.

I medici potranno ricevere fino a 800 euro netti mensili, calcolati sulle ore effettivamente lavorate nei reparti di emergenza. Per il personale del comparto, che comprende infermieri, OSS e altri operatori sanitari, l’indennità mensile potrà raggiungere i 180 euro netti, in base alla presenza e al lavoro svolto nei turni.

La Regione Puglia ha previsto un’anticipazione del 60% degli importi stimati per il 2025, che sarà corrisposta già a maggio.

“La firma di questo accordo non è solo un atto formale, ma un segnale concreto di attenzione verso i circa 3.500 professionisti che ogni giorno operano nei Pronto Soccorso dei nostri ospedali”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, evidenziando l’urgenza di misure capaci di rendere più attrattivo un settore sempre più in crisi.

A confermare la criticità del settore, i dati delle scuole di specializzazione: solo 3 contratti su 10 sono stati scelti nella Medicina d’Emergenza, lasciando scoperto il 70% dei posti disponibili. “Pagare di più chi sceglie di lavorare in Pronto Soccorso è una misura necessaria – ha aggiunto l’assessore – che deve accompagnarsi al rafforzamento della sicurezza nei luoghi di cura”.

Secondo i dati aggiornati al 2024, l’accordo coinvolge 342 dirigenti medici e 3.141 operatori del comparto sanitario, con risorse complessive stanziate a livello nazionale e distribuite dalla Regione. In particolare:

Oltre 10 milioni di euro destinati ai medici nel triennio 2022-2024;

Più di 22 milioni di euro per il personale del comparto.

L’indennità sarà erogata a partire da maggio 2025 e sarà articolata in base all’anno di riferimento:

Per i medici:

2022 : 3,16 euro lordi/ora

2023 : 7,07 euro lordi/ora

2024: 10,26 euro lordi/ora

Per il comparto:

2022 : 93,06 euro mensili

2023 : 200,12 euro mensili

2024: 297,86 euro mensili

Il calcolo sarà sempre legato all’effettiva presenza in servizio e alle ore di lavoro effettivamente svolte nei Pronto Soccorso e nei servizi di emergenza 118.

L’intesa, firmata alla presenza del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro e dei rappresentanti sindacali di categoria, rappresenta una tappa fondamentale nel riconoscimento professionale di chi affronta ogni giorno le emergenze sanitarie, spesso in condizioni difficili e con carichi di lavoro molto elevati.