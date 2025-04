Puglia tra le migliori destinazioni europee da visitare nel 2025 secondo la BBC: la regione si conferma regina del turismo

Lasi afferma ancora una volta tra le, conquistando un posto d’onore nella prestigiosa classifica stilata dalla. Il celebre sito dell’emittente britannica ha inserito la regione nel suo elenco esclusivo delle, confermando la crescente attrattiva del tacco d’Italia a livello globale.

La selezione è firmata dalla giornalista di viaggi Stacey Leasca, professionista pluripremiata con oltre vent’anni di esperienza nella scoperta e narrazione delle migliori mete nel mondo. Attualmente residente a Lisbona, Leasca ha creato una guida pensata per chi cerca un’esperienza autentica e lontana dai soliti circuiti turistici.

Perché visitare la Puglia nel 2025 secondo la BBC

L’articolo pubblicato sul portale della BBC sottolinea come la classifica non comprenda le classiche città europee sovraffollate come Roma, Parigi o Londra, ma luoghi più intimi e ricchi di identità locale, perfetti per chi vuole vivere un’esperienza di viaggio autentica e sostenibile.

La Puglia viene celebrata per la sua straordinaria costa mediterranea, le radici culturali profonde, l’enogastronomia d’eccellenza e il fascino senza tempo di città come Lecce, Ostuni, Alberobello, Polignano a Mare e Gallipoli.

«Abbiamo selezionato destinazioni che renderanno le vacanze del 2025 particolarmente memorabili – scrive Leasca – dove potrete scoprire siti culturali iconici, hotel spettacolari e vivere avventure all’aria aperta, dalle giornate soleggiate sulla costa alla scoperta delle meraviglie dell'entroterra».

Turismo in Puglia: trend in crescita

Il riconoscimento da parte della BBC si aggiunge a una lunga serie di premi internazionali che confermano la Puglia tra le destinazioni turistiche più amate, con numeri in continua crescita sia in termini di presenze che di soddisfazione dei visitatori.

Complice un’offerta sempre più variegata – che spazia dal turismo culturale a quello naturalistico, dall’enogastronomia tipica al turismo slow e sostenibile – la regione continua ad attrarre viaggiatori da tutto il mondo, in cerca di autenticità, bellezza e accoglienza.

Puglia 2025: la destinazione perfetta per chi cerca emozioni vere

Con la sua combinazione unica di storia, natura e tradizioni, la Puglia si conferma la regina del turismo mediterraneo anche per il 2025. La promozione da parte della BBC non fa che rafforzare la reputazione di una terra capace di sorprendere e incantare, anno dopo anno.

👉 Se stai programmando il tuo prossimo viaggio, la Puglia è la destinazione da non perdere nel 2025.