Cinque anni dopo la pandemia: Piemontese e Montanaro alla giornata di testimonianze al "Miulli" di Acquaviva delle Fonti

ACQUAVIVA DELLE FONTI - “La pandemia ha reso evidente che la sanità non può essere trattata come un'infrastruttura qualsiasi: servono risorse, personale e sicurezza, anche per contrastare la crescente aggressività verso gli operatori: occorre continuare a investire, rafforzare e tutelare il sistema sanitario pubblico".Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese intervenendo stamattina, insieme al direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, Vito Montanaro, al convegno “Covid-19, 5 Anni Dopo: Cosa Abbiamo Imparato?”, organizzato all’Ospedale Generale Regionale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, nella Città metropolitana di Bari, che ha offerto spazio a testimonianze, analisi tecniche e riflessioni umane da parte di rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sanitari e professionisti che hanno vissuto in prima linea l’emergenza pandemica.La giornata ha anche visto la proiezione del documentario “Erreconzero – From Alarm To Awakening” con la partecipazione in sala del regista Andrea Ferrante e del produttore Vito Schirone.Il convegno, moderato dal Direttore Sanitario dell'Ospedale Miulli, Vitangelo Dattoli, ha visto la partecipazione di Monsignor Giuseppe Russo, Governatore dell’Ospedale Miulli, di Antonio Decaro, oggi parlamentare europeo e durante la pandemia sindaco di Bari, di Fabrizio Celani, Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli durante l'emergenza, e di Luigi Fruscio, Direttore Generale dell'ASL Bari,“Cinque anni dopo la pandemia – ha aggiunto Piemontese la riflessione si concentra su quanto appreso e realizzato: all’inizio mancava una reale conoscenza del virus e si agì in piena emergenza, con un sistema sanitario sotto pressione; la Puglia ha reagito potenziando le terapie intensive, passate da 300 a oltre 450 posti, con altri 130 posti in arrivo grazie al PNRR”.Montanaro ha ricordato il contributo dell’Ospedale Miulli nel picco pandemico, con 200 posti letto messi a disposizione che hanno salvato migliaia di vite: “Le decisioni, spesso in anticipo rispetto alle linee nazionali, hanno permesso alla Regione Puglia di affrontare l’emergenza con prontezza e risultati concreti, diventando un modello organizzativo di riferimento”, ha detto il direttore del Dipartimento.“Mi auguro che l'esperienza vissuta, così triste e dolorosa, possa segnare un nuovo rilancio di una maggiore attenzione alla cura e alla centralità della persona”, ha aggiunto Monsignor Giuseppe Satriano, Vescovo di Bari-Bitonto, concludendo i lavori della giornata.