Randagismo in Puglia: a Santeramo un dibattito pubblico a 34 anni dalla legge 281/91

– Si terrà, nella sala “Giandomenico” del, il dibattito pubblico dal titolo:

“Randagismo in Puglia – A 34 anni dalla L.N. 281/91 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

L’incontro, promosso dall’ANPA – Associazione Nazionale Protezione Animali in collaborazione con il Comune di Santeramo in Colle, vuole essere un momento di confronto tra istituzioni, esperti del settore e cittadini, per fare il punto sulla gestione del fenomeno del randagismo e individuare nuove strategie di prevenzione e intervento.

Tanti gli ospiti e i temi sul tavolo

Tra i relatori previsti ci saranno:

Doriana Giove , vicesindaca di Santeramo con delega al randagismo;

Antonio Colamonaco , dirigente ASL UOSVD Randagismo;

Mariangela La Volpe e Pier Luigi Trovatello , componenti della Commissione regionale Randagismo;

Maria Digirolamo, presidente dell’ANPA.

Il dibattito sarà incentrato sull’identificazione chiara di ruoli, competenze e responsabilità istituzionali, ma anche sulla valutazione delle azioni in atto e sulle nuove proposte da mettere in campo, sempre nel rispetto delle normative nazionali e regionali.

Un invito alla cittadinanza

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella promozione di una cultura del rispetto verso gli animali e l’ambiente.

«Sarà un’occasione importante per approfondire non solo le problematiche legate al randagismo – si legge nella nota degli organizzatori – ma anche per promuovere un approccio etico alla gestione degli animali di affezione, valorizzando il lavoro di volontari e associazioni, e costruendo sinergie tra pubblico e privato per soluzioni più efficaci e sostenibili».

L’incontro cade in un momento in cui il randagismo continua a rappresentare una sfida rilevante per la Regione Puglia, chiamata a migliorare gli strumenti di prevenzione e controllo, promuovendo parallelamente l’adozione responsabile e il benessere animale.