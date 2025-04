Re Carlo e Camilla a Roma: oggi l'incontro con Meloni e il discorso alle Camere

– Prosegue la visita di Stato in Italia die della, giunti nella Capitale lo scorso 7 aprile. Dopo una prima giornata ricca di impegni istituzionali e culturali, oggi i sovrani britannici incontreranno la, per poi rivolgersi alle, in un discorso atteso con grande interesse sia dal mondo politico che diplomatico.

La giornata di ieri ha visto i reali impegnati in una serie di incontri ufficiali: prima con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, poi in una cerimonia solenne all’Altare della Patria. Momento particolarmente suggestivo è stata la loro visita al Colosseo, accompagnati da una guida d’eccezione, Alberto Angela, accolti con entusiasmo da cittadini e turisti presenti nell’area archeologica.

I reali hanno voluto ringraziare pubblicamente i romani per la calorosa accoglienza: “Che accoglienza! Grazie a tutti coloro che sono venuti a salutare le Loro Maestà a Roma oggi", si legge in un post pubblicato sull’account ufficiale della Casa Reale britannica su X (ex Twitter), accompagnato da un video in cui Carlo e Camilla si mostrano sorridenti tra strette di mano e saluti affettuosi.

Nel corso della visita è stato anche organizzato un garden party a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, dove i sovrani hanno incontrato esponenti della comunità britannica in Italia e rappresentanti di diverse fedi religiose, in un momento di dialogo e confronto interculturale.

La visita di Stato proseguirà giovedì 10 aprile a Ravenna, dove Carlo e Camilla renderanno omaggio alla tomba di Dante Alighieri e visiteranno il Museo Byron, in omaggio al legame tra il poeta romantico inglese e la città romagnola.

Un viaggio che segna una tappa importante nei rapporti tra Regno Unito e Italia, rafforzando non solo i legami istituzionali, ma anche quelli culturali e simbolici tra i due Paesi.