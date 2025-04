Zona Umbertina, nuova denuncia del Comitato: "Cumuli di vetro per strada, dove sono i controlli?"

BARI – Nuova segnalazione da parte del, che torna a denunciare lo stato di degrado in cui versa uno dei quartieri più centrali e frequentati della città.

La sera di ieri, in via De Giosa all’altezza di via Montenegro, la situazione era chiara: numerosi sacchi pieni di bottiglie di vetro accatastati in strada, a pochi passi dai cassonetti. Una scena che secondo i residenti non lascia spazio a dubbi: “È evidente – affermano – che si tratta di rifiuti prodotti dalle attività di ristorazione della zona, molto numerose e spesso già segnalate per episodi simili”.

Il Comitato pone un interrogativo diretto all’Amministrazione: “Perché non è ancora partito il servizio di raccolta porta a porta per le attività commerciali, promesso più volte e mai attivato nell’Umbertino?”.

Nel mirino anche il presidente della Regione Michele Emiliano, che – riferiscono i cittadini – risiede proprio in quel quadrante cittadino. “Cosa ne pensa il governatore Emiliano? – scrivono – Va bene così o è il caso di intervenire con controlli e soluzioni efficaci?”.

Il tema è quello ormai ricorrente del decoro urbano, in un quartiere ad alta vocazione commerciale e turistica che però, denunciano i cittadini, continua a fare i conti con incuria, rifiuti abbandonati e servizi promessi ma non ancora attivati.

Intanto il Comitato annuncia che continuerà la sua attività di monitoraggio e segnalazione, chiedendo risposte concrete al Comune, all’Amiu e alle autorità competenti. "Non possiamo più tollerare questa situazione – concludono – che danneggia residenti, commercianti corretti e l’immagine della città".