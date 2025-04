Re Carlo III alla Camera: "Onorato di essere qui e grato a Mattarella"

Prosegue la visita di Stato in Italia di, giunti ieri per una tre giorni all’insegna della diplomazia, della cultura e dei legami storici tra Italia e Regno Unito. Oggi, il sovrano britannico è stato accolto alla, dopo aver lasciato il, dove erano presenti anche il presidentee altre alte cariche dello Stato.

Durante il suo intervento a Montecitorio, Carlo III ha espresso in italiano parole di riconoscenza verso le istituzioni italiane:

Accoglienza e affetto tra le vie di Roma

"Sono enormemente onorato di essere stato invitato qui oggi e molto grato al presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di Stato in Italia", ha esordito. "Spero di non rovinare la lingua di Dante, non così tanto da non essere più invitato in Italia", ha poi scherzato il Re, sottolineando l'importanza del legame tra le due nazioni, fondato su

Nel tragitto verso la Camera, una piccola folla si è radunata in piazza San Luigi de’ Francesi per salutare con entusiasmo i sovrani britannici, che hanno ricambiato con sorrisi e cenni di saluto dai veicoli della scorta. Le strade del centro storico si sono così trasformate in un simbolico abbraccio tra Roma e Londra.

Incontri istituzionali e impegno culturale

La giornata di Re Carlo III è cominciata con un incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Pamphili, sede di rappresentanza del Governo italiano. Un colloquio privato che ha toccato vari temi di interesse bilaterale, dall’ambiente alla cooperazione politica.

Parallelamente, la Regina Camilla ha visitato una scuola romana, confermando l’attenzione della Corona verso l’istruzione e il ruolo centrale delle nuove generazioni.

In mattinata, Re Carlo ha anche visitato, insieme al Presidente Mattarella, il complesso dell’ex Mattatoio, oggi polo culturale e artistico della Capitale, a testimonianza del suo interesse per il patrimonio culturale e la rigenerazione urbana.

Attesa per l’intervento a Montecitorio

Uno dei momenti clou della giornata sarà il discorso del sovrano alle Camere riunite, previsto a Montecitorio nel pomeriggio. Un gesto simbolico che rafforza l’amicizia tra i due Paesi e che rappresenta la prima volta che Carlo III, in veste di Re, si rivolge al Parlamento italiano.

La visita proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori tappe culturali e istituzionali.