Rientro a Brindisi per la Nave Libra: oggi nuova partenza verso Augusta

BRINDISI – Dopo aver trasferito ieri 40 migranti nel centro di accoglienza albanese di Gjader, la Nave Libra è rientrata nella serata al porto di Brindisi, da dove era salpata la mattina stessa.

Il pattugliatore della Marina Militare, destinato nei prossimi mesi ad essere ceduto all'Albania nell’ambito della cooperazione bilaterale sui flussi migratori, ha ripreso il largo oggi pomeriggio. La destinazione, secondo fonti non ufficiali, sarebbe Augusta, in Sicilia, dove l'imbarcazione è solitamente ormeggiata.

Al momento, non sono previsti ulteriori trasferimenti di migranti verso l’altra sponda dell’Adriatico per la giornata odierna. La missione di ieri rientra nel quadro delle nuove intese tra Italia e Albania per la gestione congiunta dei flussi migratori, un tema tornato centrale nel dibattito politico europeo.