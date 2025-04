Incidente sulla litoranea ionico-salentina: tre giovani feriti gravemente a Marina di Leporano

– Grave incidente stradale nella notte sulla, nei pressi di una rotatoria a. Unacon a bordo quattro giovani è uscita improvvisamente di strada, sfondando ilall'uscita del centro abitato.

Tre dei quattro occupanti del veicolo sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali della zona. La quarta persona, invece, è rimasta illesa.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, e la polizia locale di Leporano, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non si conoscono le cause precise dell’uscita di strada, ma non si esclude l’alta velocità come possibile fattore.