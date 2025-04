Rigenerazione urbana: la Giunta approva il Comitato scientifico per guidare la trasformazione della città

BARI – Un nuovo passo in avanti verso una città più inclusiva, sostenibile e partecipata: la Giunta comunale ha approvato oggi, su proposta della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, la delibera per l’individuazione dei componenti del. Un organismo che avrà il compito di accompagnare e indirizzare le attività dell’amministrazione in ambito di rigenerazione urbana, intesa in senso ampio:

La costituzione del Comitato rientra nella visione dell’amministrazione di coinvolgimento attivo della cittadinanza nei processi decisionali, proseguendo un percorso già avviato nella precedente consiliatura e rafforzato oggi attraverso nuove forme di partecipazione e ascolto.

In quest’ottica si inserisce anche il rilancio dell’Urban Center come punto di riferimento per le relazioni con università, enti istituzionali, associazioni e parti sociali, e l’avvio degli Stati Generali della Rigenerazione Urbana (SGRU): un percorso partecipativo per stimolare il dibattito pubblico sulla trasformazione della città, coinvolgendo direttamente i cittadini nella definizione delle priorità e delle strategie di sviluppo.

Il ruolo del Comitato

Il Comitato scientifico si configura come un osservatorio permanente in grado di offrire supporto strategico all’amministrazione, sia nell’interpretazione dei contributi emersi dagli SGRU, sia nell’analisi delle trasformazioni urbane e sociali in atto. Il suo apporto sarà fondamentale nella definizione delle politiche pubbliche per il governo del cambiamento e nella costruzione di nuove forme di inclusione, sostenibilità e coesione.

Il Comitato svolgerà inoltre un ruolo cruciale nel supportare l’attuazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), coordinando i progetti di rinnovamento urbano, la valorizzazione del verde pubblico, la mobilità sostenibile, il riuso di beni e spazi pubblici e la promozione di interventi anche immateriali.

I componenti del Comitato

Il Comitato scientifico è composto da esperti di alto profilo della comunità accademica, selezionati per le loro competenze nei settori della rigenerazione urbana, pianificazione urbanistica, diritto amministrativo, sociologia, economia e ingegneria ambientale:

Angela Barbanente , professoressa ordinaria di Pianificazione Territoriale, Politecnico di Bari

Francesca Calace , professoressa associata di Urbanistica, Politecnico di Bari

Letizia Carrera , professoressa associata di Sociologia, Università degli Studi di Bari

Federica Cotecchia , professoressa ordinaria di Geotecnica, Politecnico di Bari

Loredana Giani , professoressa ordinaria di Diritto Amministrativo, Università Europea di Roma

Antonio Leone , professore ordinario di Pianificazione e Ingegneria Ambientale, Università del Salento

Nicola Martinelli , professore ordinario di Urbanistica, Politecnico di Bari

Giovanni Sanesi , professore ordinario di Selvicoltura, Università di Bari

Carla Tedesco , professoressa associata di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Università IUAV di Venezia

Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia Applicata, Università di Bari

Un incarico gratuito, ma di grande valore

Il Comitato opererà senza alcun compenso economico, fatta eccezione per i rimborsi spese relativi alle attività svolte. Le riunioni potranno svolgersi anche da remoto, grazie all’uso delle tecnologie di comunicazione elettronica, garantendo efficacia, continuità e condivisione dei lavori.

Con questa decisione, l’amministrazione rafforza il proprio impegno per una rigenerazione urbana partecipata e multidisciplinare, valorizzando competenze scientifiche e accademiche per disegnare insieme ai cittadini la città del futuro.