Roma saluta Papa Francesco: folla in silenzio a San Pietro, sabato i funerali solenni

Il mondo intero si stringe attorno alla figura di, il pontefice “degli ultimi” e della pace.è stata traslata questa mattina dallaalla, preceduta da un momento di preghiera presieduto dal

Il corteo ha attraversato Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, per poi entrare in Piazza San Pietro attraverso l’Arco delle Campane e fare il suo ingresso nella Basilica Vaticana dalla porta centrale. A seguire, il Camerlengo ha presieduto una Liturgia della Parola, al termine della quale è iniziata la visita pubblica alla salma del Pontefice.

Il silenzioso abbraccio dei fedeli

Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di fedeli e pellegrini, molti dei quali provenienti dall’estero, si sono messi in fila sotto il sole per rendere l’ultimo omaggio al Papa. Il silenzio carico di emozione ha avvolto Piazza San Pietro, rotto soltanto dal rintocco delle campane a morto e dai canti di preghiera. È il popolo che restituisce l’abbraccio a colui che ha sempre messo al centro gli emarginati, i poveri, gli invisibili.

Tra le immagini più toccanti, quella di suor Genevieve, la suora degli ambulanti e dei giostrai, che ha spesso accompagnato prostitute, persone trans e poveri agli incontri con Papa Francesco. Anche lei, commossa, ha voluto salutare per l’ultima volta il Pontefice.

I funerali e il piano di sicurezza

I funerali solenni si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica Vaticana. Attesi leader da tutto il mondo, tra cui Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky. Roma sarà blindata: attiva già la no fly zone, mentre sabato l’intera area di San Pietro sarà presidiata da tiratori scelti, unità cinofile, artificieri e reparti Nbcr per il contrasto a minacce nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche. Il Tevere sarà pattugliato dalla polizia fluviale.

Il cordoglio delle istituzioni

Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà una commemorazione ufficiale alla Camera dei Deputati, mentre questa mattina il Senato ha osservato un minuto di silenzio in segno di lutto. In segno di rispetto, sono state rinviate tutte le partite dei campionati di Serie A, B e C in programma sabato.

Taiwan, presente con l’ex vicepresidente

Il presidente di Taiwan, William Lai, ha deciso di non partecipare personalmente alle esequie. Al suo posto invierà l’ex vicepresidente Chen Chien-jen. Una scelta che potrebbe aprire un canale di rappresentanza anche per la Cina, con cui il Vaticano ha mantenuto rapporti informali riallacciati proprio da Papa Francesco.