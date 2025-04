San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro domenica 6 aprile porta in scena 'L’isola Degli Animali'

L'isola degli animali (Ph Marina Colucci)

L’appuntamento rientra nella programmazione di "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi". Domenica 6 aprile 2024, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Prosegue, domenica 6 aprile, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" di Astràgali Teatro. In programma "L’isola degli animali", prodotto dalla stessa compagnia teatrale e liberamente ispirato alla favola "Il processo degli animali contro l’uomo" tratto dalle "Epistole dei Fratelli della Purità" e rivisitata per il pubblico più giovane, in particolare per quello dai cinque anni in poi.





La storia, interpretata da Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Cosimo Guarini e Matteo Mele e diretta da Fabio Tolledi, è ambientata sull’isola degli animali la cui esistenza viene sconvolta dagli umani che pretendono di avere il diritto di assoggettarli, disponendo di loro a proprio piacimento. Gli animali, fino ad allora liberi, decidono di intentare un processo contro gli uomini presso la corte dei saggi djinn, per mettere in discussione la presunta superiorità umana. Lo spettacolo, attraverso una rilettura attuale, poetica e coinvolgente, favorisce l’approccio a un testo della tradizione araba che ha avuto molta fortuna in tutto il Mediterraneo e il Vicino Oriente nel Medioevo e nel Rinascimento ed è terreno fertile per la sempre più forte necessità di una società inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Un’occasione importante per promuovere una riflessione critica sul mondo contemporaneo, nel quale è assolutamente necessaria una riappacificazione dell’umanità con il territorio e con gli altri esseri viventi.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto "Teatri a Sud" ed è prodotta da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.





Ingresso: € 3,00. Consigliata la prenotazione.