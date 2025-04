L'Irccs De Bellis ringrazia il Dott.Stallone e dà il benvenuto al Dott.Fruscio

CASTELLANA GROTTE - Il Presidente del CIV dell’IRCCS “de Bellis” di Castellana Grotte, Enzo Delvecchio, a nome dell’intero Consiglio di Indirizzo e Verifica, e il Direttore Scientifico Prof. Gianluigi Giannelli esprimono il proprio ringraziamento al dott. Tommaso Stallone, che ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell’Istituto di ricerca, per il lavoro svolto con dedizione e competenza.Nel corso del suo mandato, l'IRCCS castellanese ha raggiunto traguardi significativi, tra i quali il potenziamento delle attività cliniche e di ricerca nell'ambito delle malattie gastroenterologiche. Il Presidente Delvecchio e il Prof. Giannelli esprimono sincero apprezzamento al Dott. Stallone e alla Direzione Strategica per l'impegno profuso in questi anni, nei quali l'Istituto si è affermato sempre più come centro di eccellenza nel panorama sanitario nazionale.Contestualmente, il CIV e il Direttore Scientifico dell’IRCCS “de Bellis” danno il benvenuto al Commissario Straordinario Dott. Fruscio, augurandogli buon lavoro nel proseguire il percorso di crescita e innovazione intrapreso dall'Istituto, con l'obiettivo di continuare a offrire servizi di alta qualità ai pazienti e di promuovere la ricerca scientifica nel settore gastroenterologico.