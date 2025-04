Santa Cesarea Terme, 12enne belga risucchiata da un'onda e salvata in mare aperto

SANTA CESAREA TERME - Attimi di terrore ieri sera a Santa Cesarea Terme, rinomata località turistica del Salento, dove una ragazzina belga di soli 12 anni è stata trascinata in mare da una potente onda. La giovane si trovava sul terrazzo di una struttura ricettiva a ridosso della scogliera, in compagnia dei genitori, intenta ad osservare il mare in tempesta.

Proprio i genitori, testimoni della scena drammatica, hanno immediatamente lanciato l'allarme. La tempestività della segnalazione ha permesso l'immediato intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Otranto, che si è subito attivata nelle ricerche in mare.

Grazie alla prontezza dell'equipaggio, la 12enne è stata intercettata e tratta in salvo a circa un miglio dalla costa. Visibilmente scossa per l'accaduto, la ragazzina è stata condotta in sicurezza al porto di Otranto, dove ad attenderla c'era un'ambulanza del servizio di emergenza 118.

Nonostante la forte paura e l'esperienza traumatica, le condizioni di salute della giovane sono buone. Fortunatamente, ha riportato solo alcune lievi escoriazioni, un bilancio decisamente positivo considerando la pericolosità della situazione. La prontezza dei soccorsi ha scongiurato una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.