Santo Spirito, sopralluogo del sindaco sul cantiere del nuovo lungomare: "Pronto per l’estate"

BARI – Mattinata di sopralluogo a Santo Spirito per il sindaco di Bari, che ha voluto personalmente verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dele dell'area portuale.

L'intervento, finanziato con 5 milioni di euro provenienti dai programmi PON Metro e PN Metro Plus, interessa il tratto che si estende dalla Torre di Santo Spirito fino all'incrocio con via Marconi, includendo anche alcune traverse secondarie. Un progetto pensato per preservare il collegamento tra il centro abitato e il mare, arricchendo allo stesso tempo l’offerta di spazi pedonali e aree relax.

I lavori prevedono:

Ripavimentazione con materiali differenziati per aree carrabili, ciclabili e pedonali;

Nuovi spazi dedicati al passeggio e alla sosta, ombreggiati e arricchiti da aiuole;

Una pista ciclabile bi-direzionale separata dal traffico automobilistico;

Arredi urbani moderni e funzionali: panchine, rastrelliere per biciclette, cestini portarifiuti, dissuasori e mappe tattili per persone non vedenti;

Nuovi impianti di pubblica illuminazione a doppia altezza;

Messa a dimora di alberi di tamerici e piante tappezzanti come le gazanie, irrigate da un sistema a goccia alimentato dal recupero delle acque piovane.

Un'attenzione particolare è stata dedicata anche alla riorganizzazione degli storici banchi dei pescatori: ruotati di 90°, saranno resi più funzionali e integrati armoniosamente nel contesto del nuovo lungomare, migliorando l'esperienza sia per gli operatori che per i visitatori.

“Entro l’estate i residenti potranno finalmente vivere un lungomare completamente trasformato – ha dichiarato il sindaco – con spazi continui e sicuri per pedoni e ciclisti, nuovi arredi e una forte impronta green grazie alle nuove piantumazioni. È un intervento che migliorerà la qualità della vita, promuovendo la mobilità sostenibile e riducendo inquinamento e incidenti."

Il sindaco ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno consegnate le aree già completate tra il mercato coperto e la rotatoria di via Umberto, mentre i lavori si concentreranno poi sulla zona dei banchi del mercato ittico. “Mi scuso per i ritardi accumulati – ha aggiunto – ma sono certo che il risultato finale premierà i sacrifici e i disagi sopportati da cittadini e commercianti."

Con l’arrivo della bella stagione, Santo Spirito si prepara dunque a vivere una nuova stagione all'insegna della bellezza, della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici.