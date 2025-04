Bari in lutto per la scomparsa di Vincenzo Pomo: il cordoglio del sindaco Leccese

BARI – La città di Bari piange la scomparsa di Vincenzo Pomo, figura di riferimento nel panorama sanitario locale e nazionale. A esprimere il proprio cordoglio è il sindaco Vito Leccese, che ricorda il medico con parole di grande stima e affetto.

“Vincenzo Pomo – sottolinea il primo cittadino – ha ricoperto ruoli apicali nelle istituzioni sanitarie locali e nazionali, distinguendosi per competenza, professionalità e dedizione. È stato direttore dell’Area Promozione della Salute della Regione Puglia, coordinatore della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e per molti anni autorevole componente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.”

Durante la sua carriera, Pomo ha lavorato senza sosta per migliorare la medicina territoriale e ospedaliera, impegnandosi nella stipula dei contratti di lavoro per i medici convenzionati e nella definizione di numerosi accordi integrativi per la medicina generale, la pediatria e la specialistica.

“Nel corso della sua vita professionale – aggiunge Leccese – ha interpretato il proprio ruolo sempre con l’obiettivo di garantire equità nell’accesso al sistema sanitario regionale. Ma voglio anche ricordare il suo instancabile impegno nel volontariato, a fianco degli ammalati più fragili e delle loro famiglie.”

Il sindaco conclude il suo messaggio esprimendo la vicinanza della città di Bari ai familiari di Vincenzo Pomo e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.