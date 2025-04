I LivePlay portano l’energia dei Coldplay a Bari: appuntamento il 9 maggio al Teatro Team

– Dopo un lungo e applaudito tour europeo, i, la più grande tribute band dei Coldplay in Italia e in Europa, approdano aper un imperdibile concerto. L’appuntamento è per, al

Attivi dal 2013, i LivePlay si sono affermati come il punto di riferimento nel panorama delle tribute band, con numerose tournée sia in Italia sia all’estero. Ma l’idea alla base del loro progetto va oltre la semplice imitazione: lo spettacolo proposto è una vera e propria esperienza immersiva, capace di coniugare la magia della musica dei Coldplay con un allestimento scenografico innovativo.

Sul palco, infatti, non mancheranno:

Scenografie spettacolari e costumi curati nei minimi dettagli;

Ledwall , light e laser show ;

Effetti speciali sorprendenti;

E perfino i celebri braccialetti LED sincronizzati con la musica live, proprio come nei concerti ufficiali della band britannica.

Ogni elemento è pensato per coinvolgere il pubblico a 360 gradi, trasformando il tributo in un vero viaggio emozionale tra le hit storiche dei Coldplay e i loro brani più recenti.

Per maggiori informazioni sulla band e sullo spettacolo, è possibile visitare il sito ufficiale: liveplayband.com.

Acquista i biglietti su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/liveplay/



Non resta che segnare la data in agenda: il 9 maggio, Bari sarà travolta dall’energia e dalla poesia dei Coldplay, grazie ai LivePlay!