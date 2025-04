“Satirico”: la geopolitica europea raccontata con ironia al Museo Civico di Bari

BARI – La Germania con i tratti severi del cancelliere Bismarck, la Russia trasformata in un minaccioso polpo dai tentacoli espansi verso Svezia e Turchia: sono solo alcune delle immagini forti e provocatorie in mostra a, inaugurata alin Strada Sagges, 13.

L’esposizione, visitabile fino all’11 maggio, è promossa dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con il Museo Civico di Bari e l’associazione culturale Giovane Europa. All’inaugurazione erano presenti numerose autorità locali, tra cui Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari, Fabio Romito, consigliere regionale, Giuseppe Cascella, consigliere delegato per la Salute e lo Sport della Città Metropolitana di Bari, e Francesco Iaccarino per Confcommercio Bari - BAT.

La storia d’Europa riletta con taglio satirico

Attraverso una preziosa raccolta di mappe antropomorfe e caricature storiche, la mostra racconta il volto mutevole dell’Europa tra fine Settecento e primo Novecento, restituendo una lettura pungente dei rapporti tra gli Stati e delle loro ambizioni politiche.

«La satira moderna – ha spiegato Gianni Brandozzi, presidente dell’associazione Giovane Europa e proprietario delle collezioni – nasce tra la rivoluzione francese e le rivoluzioni del 1848, e le opere esposte testimoniano lo sguardo critico dei popoli europei su ciò che li circondava. In molte mappe, gli Stati “si guardano in cagnesco”, come a presagire il conflitto mondiale che stava per esplodere.»

Accanto alle carte satiriche, l’esposizione include anche stampe d’epoca tratte da giornali umoristici come La Rana e Il Pappagallo, celebri in Italia per il loro spirito graffiante e la capacità di sintetizzare dinamiche geopolitiche complesse in un linguaggio immediato e accessibile.

Tra arte, storia e comunicazione visiva

«Satirico» propone una lettura a più livelli – storico, artistico e sociale – risultando godibile sia per il pubblico esperto che per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di rappresentazioni.

«Siamo felici di ospitare questa mostra – ha dichiarato Paola Romano – perché ci offre l’occasione di riflettere sulla formazione dell’identità europea attraverso una satira raffinata e, sorprendentemente, ancora molto attuale.»

Per Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos e organizzatore della mostra, si tratta di «una proposta originale per raccontare due secoli di storia europea in modo visivo, diretto e accessibile, che stimola riflessioni profonde sulle relazioni internazionali, passate e presenti.»

Info e orari

La mostra è patrocinata da Regione Puglia, Città di Bari, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Aeroporti di Puglia, Autorità Portuale, Acquedotto Pugliese, Nuova Fiera del Levante, Confcommercio Bari-BAT e altri enti del territorio. Sponsor tecnici: Grafica 080 e Holly Agency. Con il contributo di Camera di Commercio di Bari e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Orari di apertura fino all’11 maggio: