Se andate al mare in questo fine settimana in vista delle previsioni di tempo soleggiato, è meglio non nuotare

Sotto i 15°C, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sconsiglia vivamente di fare il bagno. Temperature fredde possono provocare shock termici, con il rischio di crampi o addirittura, nei casi più gravi, di infarto. Chi desidera comunque entrare in acqua dovrebbe farlo con cautela e preferibilmente rimanere vicino alla riva. È consentito immergere i piedi, ma bisogna restare vicino alla riva e non avventurarsi troppo al largo. Sottolinea inoltre l’associazione che, le spiagge italiane non sono sorvegliate dai bagnini come altre località balneari rinomate che non dispongono ancora di aree sorvegliate di questo periodo.





L'avvertimento giunge mentre la costa si prepara ad un fine settimana molto trafficato. Per esempio in Puglia, in particolare l’area di Otranto, secondo l'ufficio turistico, il tasso di occupazione degli alberghi è già compreso tra l’80 e l'85 percento e si prevedono ancora numerose prenotazioni last minute. Alberghi, bed and breakfast e strutture ricettiva a Lecce e nelle località di mare, Gallipoli e Otranto in testa, sono quasi al completo grazie alla presenza degli stranieri. Tour organizzati soprattutto.





E turisti che giungono in città e nel Salento da Spagna, Francia, Olanda e Nord Europa, come segnalano gli addetti ai lavori. Ma le vacanze di primavera continuano a vedere in testa alle mete preferite Lecce e il Salento anche per gli americani e per gruppi organizzati in arrivo dall’America del Sud. Si prevede che molti turisti giornalieri si recheranno anche al mare.

LECCE - La costa italiana si prepara ad accogliere l'afflusso di turisti in vista delle previsioni di tempo soleggiato per il lungo weekend del 1° maggio. Secondo la stima della temperatura superficiale del mare elaborata con dati provenienti dal satellite METEOSAT di nuova generazione (MSG), la temperatura dell'acqua del mare è però ancora troppo bassa per una balneazione sicura. L'acqua ha una temperatura di appena 12°C.