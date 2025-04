Noicattaro, allarme al Parco Aldo Moro: degrado e animali morti. Il PD: “Serve un piano di riqualificazione concreto”

NOICATTARO – Il Parco Aldo Moro, storico punto di riferimento per la socialità e il tempo libero dei cittadini di Noicattaro, versa in uno stato di degrado preoccupante. A lanciare l’allarme è il Partito Democratico locale, che, attraverso un video realizzato durante un monitoraggio di oltre due settimane, ha documentato una situazione allarmante: presenza di animali morti, rifiuti abbandonati, laghetti in condizioni igieniche critiche e mancata manutenzione del verde.

«Il Parco Aldo Moro dovrebbe essere un luogo di aggregazione, benessere e incontro per i cittadini di tutte le età – denunciano i consiglieri comunali Antenore, Ardito, Benedetto, Ciavarella e Latrofa –. Purtroppo oggi è il simbolo di una gestione amministrativa che ha smarrito il senso della cura dei beni comuni.»

Le immagini raccolte parlano chiaro: tra vialetti pedonali dissestati, alberature in stato di abbandono e un ambiente trascurato, quello che dovrebbe essere uno dei “polmoni verdi” della città si è trasformato in una zona di degrado, con rischi concreti per l’ambiente e la sicurezza pubblica.

«Abbiamo trasmesso le nostre osservazioni alle autorità competenti – prosegue Antenore –. Il parco è un bene prezioso per la comunità, ma oggi, sotto l’Amministrazione Innamorato, è diventato un luogo dimenticato, che grida vendetta per l’abbandono subito.»

Il PD propone l’attivazione immediata di un piano partecipato di riqualificazione, che veda coinvolti cittadini, associazioni, esperti di verde urbano e tecnici comunali. L’obiettivo è restituire dignità e funzionalità a un luogo simbolo della città, oggi purtroppo trascurato.

«Il Parco Aldo Moro ha bisogno di attenzione, progettualità e manutenzione costante – dichiara il segretario cittadino Raffaele Sansonetti –. Ci auguriamo che il Sindaco voglia finalmente ascoltare le istanze della cittadinanza e trasformare questa crisi in un’opportunità di rinascita. Il tempo delle giustificazioni è finito. È ora di agire.»

Il messaggio è chiaro: Noicattaro merita un parco all’altezza della sua comunità. E il PD promette battaglia in nome del bene comune.