Serena Brancale, un successo d'oro dopo Sanremo: "Anema e core" certificato dalla FIMI

BARI - La magia musicale dicontinua a brillare dopo la sua partecipazione trionfale a Sanremo 2025. Il suo brano, pubblicato lo scorso 12 febbraio, ha conquistato un nuovo prestigioso traguardo, venendo certificatodalla FIMI per aver superato le

Per la talentuosa cantante barese, che vanta un seguito di 668mila follower su Instagram, non si tratta della prima volta: già in passato aveva ottenuto questo importante riconoscimento per il suo brano "Va tutto bene". La notizia del disco d'oro per "Anema e core" si è rapidamente diffusa sui social media, alimentando ulteriormente la viralità intorno alla figura di Serena Brancale, artista poliedrica capace di spaziare dal jazz alle intense interpretazioni in dialetto barese.

L'anno d'oro di Serena Brancale ha avuto la sua scintilla sul palco del Festival di Sanremo. Non solo con la sua coinvolgente canzone in gara, ma anche lasciando un segno indelebile durante la serata delle cover. Il suo duetto con Alessandra Amoroso sulle note di "If I ain’t got you", un brano simbolo del soul di Alicia Keys, ha creato un'atmosfera unica ed emozionante, illuminando il palco dell'Ariston. Lo stesso conduttore Carlo Conti, colpito dalla potenza e dall'armonia delle loro voci (una barese, l'altra salentina), si era sbilanciato con un ironico "Alicia, paura eh?".

Serena Brancale non è nuova a collaborazioni di successo. Lo scorso aprile, durante il suo concerto al Palaflorio di Bari, la popstar italiana Annalisa scelse proprio Brancale per interpretare insieme a lei il divertente tormentone in dialetto barese "Baccalà". Questo brano, nato da una filastrocca casuale durante un viaggio in treno, ha preso forma grazie alla collaborazione con il compositore Dropkick, che ha arricchito il dialetto con la moderna tecnica del finger drumming.

E le sorprese per il futuro potrebbero non finire qui. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in cantiere una nuova e attesa collaborazione con Alessandra Amoroso per un brano inedito dedicato all'estate. Molti fan sognano già una nuova hit estiva che possa infiammare le serate pugliesi, confermando il talento e la versatilità di Serena Brancale nel panorama musicale italiano.