Trani capitale della musica classica: torna il Festival Archi del Mediterraneo con star internazionali

- La seconda edizione delsi prepara a trasformare nuovamente Trani nel cuore pulsante della musica classica italiana. Dal 25 aprile al 5 maggio, oltre 100 musicisti provenienti da ogni angolo del globo – Stati Uniti, Cina, Polonia, Russia, Spagna, Francia, Svizzera, Belgio, Kazakistan e Repubblica Ceca – convergeranno nella città pugliese per celebrare la ricchezza e la versatilità della musica per archi.

Il Festival offrirà un programma intenso di concerti e masterclass, ospitando alcuni dei più straordinari interpreti del panorama internazionale. Tra i protagonisti spiccano il leggendario violoncellista Kirill Rodin, primo premio al Tchaikovsky Competition e professore ai conservatori di Mosca e Shanghai, e lo strabiliante violinista Ruslan Talas, laureato al Queen Elizabeth Competition di Bruxelles e pupillo di Janine Jansen, che si esibirà in duo con Jeremie Moreau.

Il sipario si alzerà venerdì 25 aprile (ore 20:00, Auditorium San Luigi) con un concerto inaugurale imperdibile che darà il via a un ambizioso progetto storico-musicologico: l'esecuzione integrale dei sei concerti per Violoncello e Orchestra del grande compositore pugliese Leonardo Leo. Un'occasione unica per il pubblico, che potrà ascoltare l'integrale dei sei concerti distribuiti nei primi due appuntamenti del Festival, in programma il 25 e il 27 aprile.

Protagonisti di questo progetto saranno Mauro Paolo Monopoli, unico italiano premiato al Tchaikovsky Young Competition, e Sujari Britt, celebre violoncellista newyorkese. Entrambi si esibiranno nella doppia veste di solisti e direttori dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, eccellenza musicale pugliese e vanto artistico della città di Trani. L'esecuzione integrale dei concerti di Leo rappresenta un'importante operazione di riscoperta del patrimonio musicale del Sud Italia, con l'obiettivo di diffondere la consapevolezza della grandezza culturale di questa terra, vero polo creativo nel Seicento e Settecento.

In linea con la valorizzazione dei compositori meridionali, il programma del Festival prevede per il 29 aprile un omaggio al 150° anniversario della nascita del compositore napoletano Franco Alfano. Il duo Mottola-Musella presenterà la prima assoluta di alcune opere del grande operista trascritte per violoncello e pianoforte.

Il 30 aprile sarà la volta del celebre violinista ceco Miroslav Ambroš, protagonista di un recital per violino e pianoforte con un impegnativo programma virtuosistico.

Il 2 maggio si terrà l'attesissimo concerto della star internazionale Ruslan Talas, che si esibirà anche il 4 maggio come solista con l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo.

Il 3 maggio, il Maestro Kirill Kravtzov, fondatore del Rastrelli Cello Quartet, guiderà il Mediterranean Cello Ensemble dell’Accademia Filarmonica del Mediterraneo.

Il gran finale è previsto per il 5 maggio, con l'esibizione della leggenda del violoncello Kirill Rodin insieme a talentuosi musicisti provenienti da Svizzera, Francia, Spagna, Polonia e Italia, celebrando la musica come ambasciatrice di pace e speranza.

Il Festival non si limiterà ai concerti, ma offrirà anche un prezioso progetto di Alta Formazione con Masterclass tenute da maestri di fama internazionale, attirando a Trani oltre 50 studenti da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sul Festival Archi del Mediterraneo e per acquistare i biglietti per il concerto inaugurale di venerdì 25 aprile ("Il Maestro dei Maestri - parte 1"), è possibile consultare il sito dell’Accademia Filarmonica del Mediterraneo o contattare la segreteria via email ([indirizzo email rimosso]) o ai numeri 3468296657 / 3479640366.