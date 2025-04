Serie B, 35ª giornata: Il Bari cade in casa, il Modena vince 2-1 al “San Nicola”

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari esce sconfitto dallo stadio “San Nicola” nella trentacinquesima giornata di Serie B, battuto 1-2 dal Modena al termine di una partita intensa e ricca di episodi.Partenza vivace, con i biancorossi pericolosi già al 4’ grazie a un’iniziativa di Oliveri. Ma al minuto 8 sono gli ospiti a sbloccare il risultato: cross di Gerli dalla destra e tocco al volo di destro di Defrel che firma lo 0-1. Lo stesso attaccante gialloblù sfiora il raddoppio al 13’, colpendo la traversa con un mancino potente.Il secondo gol del Modena arriva al 18’: fallo in area di Maita su Gerli, l’arbitro concede il rigore dopo il controllo al VAR, e Palumbo dagli undici metri non sbaglia. Il Bari prova a reagire: al 28’ Maggiore sfiora il gol, mentre al 35’ Obaretin di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Al 42’ finalmente arriva la rete dei padroni di casa: Lasagna trova lo spazio e gira di destro, riaprendo il match sul 1-2.Nella ripresa, il Modena ha una buona occasione al 9’ con Defrel, che però calcia fuori. Al 35’ gli emiliani restano in dieci per l’espulsione di Di Pardo, autore di un fallo duro su Dorval. Il Bari prova ad approfittarne, ma al 40’ Bellomo spreca una chance interessante e un minuto dopo Favilli sbaglia clamorosamente da posizione favorevole. In pieno recupero, al 93’, anche Kamaté va vicino al pari, ma il risultato non cambia.Una sconfitta amara per il Bari, che vede sfumare l’occasione di avvicinarsi alla zona playoff. Prossimo appuntamento giovedì 1 maggio alle 15, quando i biancorossi affronteranno il Cosenza al “San Vito-Luigi Marulla” per la 36ª giornata di campionato.