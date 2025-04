Ssc Bari fb

Al San Nicola di Bari, come su tutti gli altri campi dove si sta celebrando la trentacinquesima giornata di Serie B, è stato osservato il minuto di raccoglimento per la morte di Papa Francesco, deceduto lunedì 21 aprile all'età di 88 anni. Questo momento è stato preceduto e seguito dall'assenza del consueto accompagnamento musicale e si è svolto in un clima composto e di profondo silenzio.