Serie B, spettacolo e gol al “Ceravolo”: Catanzaro e Bari pareggiano 3-3

FRANCESCO LOIACONO - Sei gol, emozioni a raffica e un finale al cardiopalma: finisce 3-3 la sfida tra Catanzaro e Bari allo stadio Nicola Ceravolo, valida per la 32ª giornata di Serie B. Un match ricco di colpi di scena, in cui il Bari agguanta il pareggio in pieno recupero grazie a Favilli, tenendo vive le speranze in chiave playoff.

Il Bari parte con il piede giusto: dopo una buona occasione di Cassandro al 4’ e un tentativo di testa di Lasagna al 7’, proprio quest’ultimo porta in vantaggio i biancorossi al 26’ con un diagonale di destro su assist di Maita.

Il Catanzaro non ci sta e al 43’ trova il pari con una splendida conclusione mancina da fuori area di Iemmello, che sigla l’1-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa, al 3’, Pittarello sfiora il bersaglio per i padroni di casa. Il sorpasso arriva al 23’ con Bonini, che insacca di testa su cross di Petriccione. Il Bari reagisce e al 33’ trova il 2-2 con un tocco di destro di Favasuli.

La partita però è tutt’altro che finita: al 37’ il Catanzaro si riporta avanti con un rasoterra di sinistro di Quagliata. Quando tutto sembra deciso, ecco l’ultima svolta: al 92’, su assist di Bonfanti, Favilli firma il definitivo 3-3 con un bel tocco al volo.

Nel finale, al 95’, Ilie sfiora il clamoroso 4-3 colpendo la traversa su corner, ma il risultato non cambia.

Il Bari sale così a 39 punti, mentre il Catanzaro conferma la propria solidità in zona playoff. I biancorossi torneranno in campo venerdì 11 aprile alle 20:30 per affrontare il Palermo allo stadio San Nicola, nella 33ª giornata di campionato.