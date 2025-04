Mysterium Film, tre titoli imperdibili

Ingresso: 5euro.





TARANTO - Altro appuntamento da non perdere all’interno del “Mysterium Festival”, quello riservato al cinema che pone l’accento sui temi del sacro. Diverse fra loro, sono tre le proposte selezionate da Adriano di Giorgio, tutte in programmazione al cinema-teatro Orfeo: “Padre Pio” di Abel Ferrara, lunedì 7 aprile alle 20.00 (dialogo con il critico cinematografico Massimo Causo); mercoledì 9 aprile, alle 20.00, “Amore a Mumbai” di Payal Kapadia (dialogo con il critico Massimo Causo); giovedì 10 aprile alle 20.00, “The Chosen” di Dallas Jenkins (dialogo con Monsignor Emanuele Ferro); Ingresso: 5euro. Info: 0994533590.Il Mysterium Festival 2025, diretto dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è una rassegna realizzata da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Caffè Ninfole, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living, TP Italia, Programma Sviluppo, Comes e Chemipul. Gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival presieduto dal dott. Donato Fusillo.Ma veniamo a ciascuno dei titoli selezionati in questa undicesima edizione del “Mysterium”. A cominciare da “Padre Pio” di Abel Ferrara, in programmazione all’Orfeo lunedì 7 aprile alle 20.00, con Shia LaBeouf, Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento e Vincenzo Crea. Il film racconta, in montaggio alternato, la storia del giovane Padre Pio da Pietrelcina e dei cittadini di San Giovanni Rotondo negli anni del primo dopoguerra. L’intero film ruota attorno ai tragici eventi dell’eccidio avvenuto nel 1920, in cui persero la vita quattordici persone, perlopiù appartenenti al Partito Socialista, e racconta il clima teso e di scontro sociale che caratterizzò quegli gli anni. Dialogo con il critico cinematografico Massimo Causo.Mercoledì 9 aprile alle 20.00, “Amore a Mumbai” di Payal Kapadiya, regista e sceneggiatrice indiana, con Kani Kusrti, Divya Prabha, Chaya Kadam, Hrdu Harun, Asisu Netumannatu e Anandu Sami. La quotidianità di Prabha, un’infermiera del Kerala che lavora a Mumbai, è interrotta dall'arrivo di un pacco inviatole dal marito, che vive in Germania per lavoro e non vede da oltre un anno dal loro matrimonio combinato: il regalo, una cuociriso, fa riaffiorare sentimenti dolorosi che aveva cercato di lasciarsi alle spalle dedicando anima e corpo al lavoro. La sua vivace e più giovane coinquilina Anu, anch’essa infermiera, ha una appassionata relazione clandestina col ragazzo musulmano Siyasu, nonostante i pettegolezzi delle altre infermiere. Dialogo con il critico Massimo Causo.Terzo e ultimo titolo in programmazione: “The Chosen: Ultima cena” di Dallas Jenkins (2025), giovedì 10 aprile alle 20.00, con Elizabeth Tabish, Jonathan Roumie, Shahar Isaac e Paras Patel. Gesù entra nella Città Santa accolto come un re, ma trova il Tempio trasformato da spazio di preghiera in un mercato, luogo di scambio di denaro e traffico di merci. Mentre il Sommo Sacerdote trama contro di lui, Gesù agisce per primo e ribalta la situazione, denunciando la corruzione e il degrado di Gerusalemme. Dialogo con Monsignor Emanuele Ferro.Mysterium Film, cinema-teatro Orfeo: “Padre Pio” di Abel Ferrara, lunedì 7 aprile alle 20.00; “Amore a Mumbai” di Payal Kapadia mercoledì 9 aprile, alle 20.00; “The Chosen” di Dallas Jenkins giovedì 10 aprile alle 20.00.