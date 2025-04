Serie C: Salvemini e Bianchini squalificati, Cerignola in emergenza

Il Cerignola dovrà fare a meno di due pedine importanti nella sfida contro la Cavese, in programma domenica 6 aprile alle 15 allo stadio "Simonetta Lamberti" per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. L'attaccantee il centrocampista argentinosono stati squalificati dopo aver ricevuto un'ammonizione nella gara vinta 1-0 contro il Monopoli al "Veneziani" nella trentaquattresima giornata. Entrambi erano diffidati e, per questo, saranno costretti a saltare il prossimo impegno.

Le due assenze rappresentano una perdita significativa per l'allenatore Giuseppe Raffaele, considerando il contributo dato dai due giocatori in questa stagione. Salvemini ha disputato 30 partite, mentre Bianchini ha collezionato 27 presenze con gli ofantini nel corso del campionato.

La sfida contro la Cavese sarà cruciale per il Cerignola, che punta a conquistare i tre punti per continuare la corsa verso la promozione in Serie B. La squadra pugliese dovrà dunque trovare soluzioni alternative per ovviare alle assenze e cercare di ottenere un risultato positivo contro i campani.