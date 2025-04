Settimana Santa 2025: il Pellegrinaggio del Giovedì Santo a Taranto

Tra fede, tradizione e spiritualità, anche quest’anno lavedrà come momento centrale il, in programma. Alle ore, leusciranno dallaper dare avvio al tradizionale cammino penitenziale che attraverserà i luoghi simbolo della città vecchia e della città nuova.

Il percorso nel cuore della città vecchia

Il percorso inizierà da via D’Aquino, per poi proseguire lungo via Margherita, via Matteotti, il Ponte Girevole e Piazza Castello. I Confratelli visiteranno alcune delle chiese più significative: Santi Medici, San Domenico, San Cataldo, San Giuseppe, e il Santuario della Madonna della Salute. Faranno anche tappa presso il Palazzo Santacroce, la Nave Vespucci e attraverseranno Piazza d’Armi del Castello Aragonese per poi fare ritorno al Carmine.

Il cammino nella città nuova

Il pellegrinaggio continuerà in direzione della città nuova toccando le vie Giovinazzi, via di Palma, Regina Elena e la Chiesa di San Francesco di Paola, per poi transitare da via Acclavio e raggiungere la Chiesa del SS. Crocifisso, attraversando anche via De Cesare e piazza Garibaldi, fino alla Chiesa di San Pasquale.

Percorso speciale per le Poste dalla XI alla XVII

Le poste dalla XI alla XVII, una volta raggiunta Piazza Maria Immacolata, seguiranno un percorso dedicato che le condurrà a visitare la Chiesa dell’Immacolata del Centro Ospedaliero Militare percorrendo via Mignogna, via Viola e via Pupino, per poi fare ritorno e ricongiungersi al corteo.

Celebrazione Eucaristica e rito della Lavanda dei piedi

Alle 16:30, nella Chiesa del Carmine, avrà luogo la solenne Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini”, presieduta dal Padre Spirituale Mons. Marco Gerardo, che celebrerà il rito della Lavanda dei piedi, simbolo dell’amore e del servizio di Cristo ai suoi discepoli. A seguire, la suggestiva Processione Eucaristica in Piazza Carmine, con l’apertura dell’Altare della Reposizione.

Musica e tradizione

Alle ore 17:00, le strade del centro cittadino saranno percorse dalle struggenti marce funebri eseguite dall’Associazione Musicale “M. Lufrano” di Triggiano (BA), diretta dal M° Filippo Davide Abbinante, arricchendo di pathos e solennità l’atmosfera della Settimana Santa.