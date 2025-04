Storica qualificazione in Coppa Italia per il Cerignola: prima partecipazione nella sua storia

SS Audace Cerignola fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola ha raggiunto un traguardo storico per il club: per la prima volta nella sua storia, parteciperà alla prossima edizione della Coppa Italia Frecciarossa. La matematica certezza è arrivata grazie all'ottimo campionato disputato dalla squadra pugliese nel girone C di Serie C, dove attualmente occupa il secondo posto in classifica con 64 punti, a sole due giornate dalla conclusione della stagione regolare.

Questa prestigiosa qualificazione aprirà agli ofantini la possibilità di affrontare nella competizione nazionale importanti squadre di Serie B, un'occasione unica per mettersi alla prova contro realtà calcistiche di categoria superiore.

Tuttavia, prima di concentrarsi sulla Coppa Italia, il Cerignola ha un obiettivo primario: la promozione in Serie B. La squadra di mister Ivan Tisci sarà impegnata nella trentasettesima giornata di campionato sabato 19 aprile allo stadio "D'Angelo" contro l'Altamura, con fischio d'inizio alle ore 18:30. La vittoria in questo derby pugliese è fondamentale per mantenere vive le speranze di raggiungere la Serie B attraverso i playoff.

Per questa delicata sfida, il Cerignola dovrà fare a meno del centrocampista argentino Galo Capomaggio, squalificato per una giornata.

Squalifiche anche per altre squadre pugliesi

Il giudice sportivo ha inflitto squalifiche anche ad altri giocatori di squadre pugliesi impegnate nel girone C di Serie C:

Il difensore Mirko Miceli del Monopoli è stato squalificato per una giornata e sarà indisponibile nella partita casalinga contro il Giugliano allo stadio "Veneziani".

Il centrocampista Simone Tascone del Foggia salterà la sfida interna contro il Messina allo stadio "Zaccheria" a causa di una giornata di squalifica.

Il portiere Antonino Viola dell'Altamura non potrà difendere i pali della sua squadra nella partita contro il Monopoli.

Queste assenze peseranno sulle rispettive squadre in un momento cruciale della stagione, con la lotta per i playoff e la salvezza che entra nella sua fase più calda.