Lecce, stagione finita per Gaby Jean: lesione al crociato contro la Juventus

- Tegola in casa Lecce: la stagione di Gaby Jean è ufficialmente terminata. Il difensore francese ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita persa dai salentini per 2-1 contro la Juventus all' “Allianz Stadium” nella trentaduesima giornata di Serie A. L'infortunio si è verificato all'11' del primo tempo.

Nei prossimi giorni, il calciatore sarà molto probabilmente sottoposto a intervento chirurgico. Tuttavia, i tempi di recupero lo costringeranno a saltare il resto del campionato, rappresentando una perdita significativa per l'allenatore Marco Giampaolo e per la difesa del Lecce.

Gaby Jean, arrivato in Salento, aveva disputato 19 partite in questa stagione, dimostrando di essere un elemento importante per la retroguardia giallorossa. Nella sua carriera, il difensore ha vestito le maglie di Annecy, Cuiseaux, Montceau e Lione, maturando esperienza in diversi campionati.

L'assenza di Gaby Jean rappresenta un problema non da poco per il tecnico Giampaolo in vista delle cruciali sfide salvezza. È molto probabile che a sostituirlo nella partita di sabato 19 aprile contro il Como alle ore 15:00 al "Via del Mare", valida per la trentatreesima giornata, sarà Daniel Veiga.

La sfida contro i lariani assume un'importanza capitale per il Lecce, che dovrà ottenere una vittoria per avvicinarsi all'obiettivo della permanenza in Serie A. La perdita di un giocatore come Gaby Jean complica ulteriormente il compito dei salentini in questo delicato finale di stagione.