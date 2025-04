Taranto 2026 main sponsor delle tappe pugliesi del Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia

TARANTO – A poco più di un anno dai XX Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026 si conferma protagonista della scena internazionale con una nuova e suggestiva iniziativa: sarà main sponsor delle tappe pugliesi del Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia, accompagnando l’arrivo della leggendaria nave scuola Amerigo Vespucci a Brindisi e Taranto.

«La presenza nei nostri due mari di Nave Amerigo Vespucci, la più bella nave del mondo, è una straordinaria occasione per celebrare i Giochi del Mediterraneo, evento che vede il Mare Nostrum come naturale elemento di aggregazione», ha dichiarato Massimo Ferrarese, commissario straordinario di governo e presidente del Comitato organizzatore di Taranto 2026, nel corso di una conferenza presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia.

La nave sarà ormeggiata a Brindisi dal 12 al 15 aprile, alla banchina del lungomare, e a Taranto dal 16 al 22 aprile, davanti allo scenario mozzafiato del Castello Aragonese.

Durante le giornate di permanenza, il Villaggio IN Italia ospiterà incontri, attività culturali e promozionali che racconteranno non solo la storia della nave e del suo tour mondiale, ma anche lo spirito dei Giochi e il ruolo centrale del Mediterraneo come crocevia di culture, sport e identità condivise.

Il Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta da 12 Ministeri, per dare continuità all’esperienza del Tour Mondiale che ha portato per 20 mesi in 30 Paesi la cultura, l’innovazione, l’enogastronomia, la scienza e l’eccellenza italiana.

Un progetto dal forte impatto identitario e promozionale, realizzato in partnership pubblico-privata da Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine, che vedrà nel legame con Taranto 2026 un’occasione unica per valorizzare la rotta verso i prossimi Giochi, nel segno del mare, dello sport e della bellezza.

