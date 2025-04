Taranto, Lega Navale: aperte le iscrizioni ai corsi estivi 2025 per giovani velisti e canoisti

- La Lega Navale Italiana ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la stagione estiva 2025 del suo Centro Nautico Nazionale di Taranto, situato in località San Vito, sul Mar Grande. Ragazzi e ragazzeavranno l'opportunità di avvicinarsi agli sport nautici comee, novità di quest'anno, un corso di avviamento al

I corsi, della durata di dieci giorni con soggiorno, si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e agosto e offriranno un'esperienza educativa basata su valori fondamentali quali l'amicizia, il rispetto per l'ambiente e la sicurezza nello sport. I partecipanti saranno seguiti da un team di istruttori qualificati, pronti a trasmettere competenza e passione in ogni fase del loro percorso.

“La LNI investe da sempre nei Centri Nautici Nazionali di Belluno, Ferrara, Taranto e Sabaudia che costituiscono un'eccellenza sportiva, sociale e di valori quali la solidarietà, il rispetto, la lealtà e l’accoglienza che vengono insegnati ai ragazzi come una manovra in barca a vela o in canoa”, afferma l’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana. “L’obiettivo portato avanti dalla LNI con i Centri Nautici è di dare l’opportunità a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che non frequentano abitualmente il mare o i laghi, di entrare in contatto con l’ambiente, la cultura marittima e la pratica sportiva, secondo diversi livelli di abilità iniziali”, conclude il presidente Marzano.

L'offerta formativa si articola su diversi livelli:

Corso Standard (8-15 anni): Diviso in base e intermedio, fornisce le nozioni fondamentali di marineria e sicurezza in acqua, con l'obiettivo di rendere gli allievi capaci di condurre un'imbarcazione in modo consapevole.

Corso Avanzato (8-15 anni): Rivolto a chi ha già frequentato il Corso Standard intermedio o dimostra adeguate capacità tecniche, permette di approfondire abilità e manovre più complesse.

Corso di Aiuto Istruttore (16-17 anni): Destinato a giovani con almeno due corsi propedeutici alle spalle o preparazione equivalente, mira a formare figure in grado di affiancare gli istruttori nelle attività didattiche teoriche e pratiche. Al termine, superata la prova finale, verrà rilasciato un attestato valido per collaborare con i Centri Nautici, le Sezioni e le Delegazioni della LNI.

Per informazioni dettagliate sui corsi estivi, è possibile contattare il numero 06 809159206. Per conoscere i turni e le modalità di iscrizione, è disponibile la pagina dedicata sul sito della Lega Navale Italiana: https://www.leganavale.it/post/55259/corsi-nautici-estivi-2025