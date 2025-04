"Itinerari Londinesi", c'è anche il pugliese Luigi De Giovanni

LONDRA - Una mostra internazionale rappresenta sempre un’importante opportunità per gli artisti, offrendo non solo momenti di incontro, ma anche occasioni di confronto che favoriscono la crescita personale e professionale.Questa esposizione permette la nascita di connessioni significative, capaci di valorizzare lo scambio tra artisti e operatori del settore.Le opere in mostra restituiscono l’universo espressivo degli artisti, riflettendo emozioni, inquietudini, visioni, sogni e l’essenza profonda dei luoghi da cui provengono.Sarà la splendida cornice della galleria Crypt Gallery di Londra che accoglierà le opere degli artisti partecipanti provenienti da vari Paesi che sono presentati dalla storica Galleria Mentana di Firenze.Lis Engel, Matthias Egger, Audrey Traini, Tina Hellblom Thibblin, Sophie Gerin, Isabelle Carbuccia, Valentina Marras, Meryem Dogan, Lisa Carta, Eunha Shim, Camilla Vavik Pedersen, Valerio Tanini, Sandra Ligato,Benedetta Berti, Luigi De Giovanni (di Specchia, Lecce, presente con due opere).L’Artista Giancarlo Cerri esporrà in mostra personale.La mostra resterà aperta al pubblico fino al 21 Aprile 2025.La mostra sarà seguita in presenza dalla gallerista Marina Volpi.GALLERIA D'ARTE MENTANA – Art Director Giovanna Laura AdreaniVia della mosca, 5r, Florence, Italy 50122Tel. +39 055 211985 Cel. +39 335 1207156Sito web www.galleriamentana.it Email : galleriamentana@galleriamentana.it Instagram @galleriamentana Facebook galleriamentanafirenze