Taranto, lite tra coinquilini degenera: 26enne ferito a colpi di ascia, arrestato un 27enne

– Una lite tra coinquilini si è trasformata in un violento episodio di cronaca nella serata di lunedì. Un 26enne originario di Gravina in Puglia è stato aggredito e ferito a colpi di ascia all’interno di un appartamento a Taranto. I carabinieri hanno arrestato poco dopo un 27enne del posto, ritenuto responsabile dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe scoppiata una discussione degenerata in un attacco fisico. Il 26enne ha riportato ferite alla testa e a un braccio. Nonostante le condizioni, è riuscito a rifugiarsi in un altro appartamento dello stesso edificio, da dove ha allertato le forze dell’ordine.

I militari, giunti sul posto, hanno rintracciato e bloccato il presunto aggressore poco dopo l’accaduto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.

La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero al momento giudicate critiche. Proseguono le indagini per chiarire le cause della lite e verificare eventuali precedenti tra i due coinquilini.