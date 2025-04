Ferrotramviaria: QR code alle fermate degli autobus per conoscere orari e arrivi in tempo reale

– Innovazione e accessibilità al servizio dei viaggiatori: Ferrotramviaria ha introdotto una nuova funzionalità che consente di consultare orari e tempi di arrivo degli autobus direttamente alle fermate, grazie all’installazione di QR code dedicati.

Il sistema, già attivo su circa il 60% delle 160 fermate aziendali e destinato a coprire l’intera rete entro la fine dell’anno, permette agli utenti di ottenere informazioni aggiornate in tempo reale semplicemente inquadrando il codice con il proprio smartphone connesso a internet. Non è necessario scaricare app, registrarsi o inserire dati personali: una soluzione pratica, rapida e alla portata di tutti.

Accanto al QR code per il monitoraggio delle corse è stato introdotto anche un secondo codice che consente di consultare le Condizioni Generali di Trasporto, disponibili sia in italiano che in inglese.

“Con questa iniziativa confermiamo la nostra attenzione verso un servizio di trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei nostri utenti – ha dichiarato Massimo Nitti, Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria –. Offrire informazioni puntuali e facilmente accessibili in tempo reale è fondamentale per rendere il viaggio più affidabile, informato e consapevole. Dopo aver introdotto da anni il monitoraggio su sito e app, oggi facciamo un ulteriore passo avanti, portando queste funzionalità direttamente alle fermate”.

Il nuovo servizio si affianca infatti a quelli già disponibili tramite il sito web e l’app aziendale, offrendo così un’esperienza di viaggio sempre più integrata e smart. Un ulteriore passo verso una mobilità più digitale e centrata sul viaggiatore.