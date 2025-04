Tennis, Masters 1000 Madrid: Cinà avanza al secondo turno, fuori Fognini

– Esordio positivo peral primo turno del: il giovane azzurro ha superato con autorità il cinesecon il punteggio di, staccando così il pass per il secondo turno del prestigioso torneo sulla terra rossa spagnola.

Buona prestazione per Cinà, che dopo un primo set equilibrato risolto al tie-break, ha dilagato nel secondo con un gioco solido e aggressivo. L’azzurro conferma così il suo ottimo momento di forma e si prepara ora ad affrontare un impegno più probante nel prossimo turno.

Fognini si ferma all’esordio

Non altrettanto positivo l’esordio per Fabio Fognini, eliminato in due set dal serbo Laslo Djere, che si è imposto con un netto 6-2 6-3. Il ligure non è mai riuscito a entrare realmente in partita, subendo la maggiore solidità e freschezza dell’avversario.

Gli altri risultati

Nella giornata odierna si sono disputati numerosi altri match del primo turno. Tra i più rilevanti:

L’argentino Francisco Cerundolo ha battuto Pedro Martinez con un doppio 6-4 , mostrando una buona tenuta mentale nei momenti chiave.

L’austriaco Sebastian Ofner ha avuto la meglio sul francese Hugo Gaston per 6-4 6-3 .

In un derby tutto spagnolo, Roberto Bautista Agut ha superato Jaume Munar con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 , al termine di un incontro molto combattuto.

Lo statunitense Ethan Quinn ha eliminato Dusan Lajovic per 6-3 6-4 .

Il portoghese Nuno Borges , in un match molto lottato, ha avuto la meglio su Pablo Carreno Busta con il risultato di 6-7 7-6 6-3 .

L’australiano Christopher O’Connell ha sconfitto Camilo Ugo Carabelli per 6-3 6-4 .

Il francese Benjamin Bonzi ha regolato Marin Cilic per 6-3 6-2 , confermando lo stato di forma del croato ancora non ottimale dopo i problemi fisici.

Altro successo francese con Arthur Rinderknech, che ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin con un secco 7-6 6-1.

Il Masters 1000 di Madrid entra nel vivo, e dopo il primo turno si delineano già sfide di grande interesse in vista dei prossimi incontri. Per i colori italiani, occhi puntati ora su Federico Cinà, speranza azzurra in una competizione che si preannuncia spettacolare.