Serie C, girone C: Danilo Bulevardi torna a disposizione del Monopoli per i Playoff

– Buone notizie in casain vista dell’avvio dei playoff promozione: il centrocampistaè tornato disponibile dopo lo stop per infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. Il suo rientro rappresenta un’importante risorsa per i biancoverdi, pronti ad affrontare la fase decisiva della stagione con ambizioni da protagonista.

Il 30enne centrocampista si era infortunato durante la vittoriosa sfida casalinga per 1-0 contro la Casertana, valida per la 33ª giornata del girone C di Serie C, riportando uno stiramento alla gamba destra. A causa del problema muscolare, Bulevardi ha saltato quattro partite, tra cui le trasferte a Cerignola (1-0) e Avellino (1-0), oltre ai match casalinghi contro Potenza (0-0) e Giugliano (3-2).

Una pedina fondamentale

In questa stagione, Bulevardi ha collezionato 29 presenze con la maglia del Monopoli, confermandosi uno dei pilastri del centrocampo grazie alla sua esperienza e visione di gioco. Il suo recupero giunge in un momento cruciale per la squadra pugliese, che si appresta ad affrontare i playoff con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie B.

Riposo nella 38ª giornata

Nell’ultima giornata di campionato, il Monopoli osserverà un turno di riposo, poiché avrebbe dovuto affrontare il Taranto, escluso dal torneo. Un’occasione in più per Bulevardi di ritrovare piena condizione fisica in vista del debutto nei playoff.

L’appuntamento dell’11 maggio

Il Monopoli esordirà nei playoff l’11 maggio, affrontando una squadra che emergerà dai turni preliminari in programma il 4 e 7 maggio. Con una rosa competitiva e il ritorno di un leader come Bulevardi, i biancoverdi puntano a proseguire il proprio cammino il più a lungo possibile, coltivando il sogno della promozione in cadetteria.

Una carriera ricca di esperienze

Originario di Mazara del Vallo, Bulevardi ha costruito una carriera ricca di esperienze nei campionati professionistici italiani, vestendo le maglie di Gubbio, Legnago, Cavese, Siena, Pescara, Pordenone, Teramo, L’Aquila, Ischia, oltre che nel settore giovanile del Pescara. La sua leadership e conoscenza del gioco potrebbero rivelarsi determinanti in questa fase ad alta tensione della stagione.

Il Monopoli si affida anche alla sua grinta per scrivere una nuova pagina di storia e provare l’assalto alla Serie B.